El streamer xQc recibe amenazas de muerte por parte de los fans de My Little Pony

Los fans de My Little Pony pueden ser más agresivos de lo que podría aparentar su afición a un símbolo infantil como lo es la franquicia de entretenimiento desarrollada por Hasbro. Las últimas noticias relacionadas con ellos y con el famoso y polémico streamer de Twitch xQc no son, para nada, algo de lo que bromear.

xQc ha puesto el grito en el cielo asegurando haber recibido amenazas de muerte por parte de los fans de My Little Pony. Pero, ¿por qué ha recibido estas amenazas?¿Cuál ha sido el detonante? Obviamente nada justifica una amenaza de muerte, y el motivo no parece equiparable a las consecuencias.

Una de las nuevas tendencias que copan en Internet es el fenómeno r/Place de Reddit, que permite a innumerables usuarios llenar un lienzo con píxeles y que ha provocado que grandes grupos creen banderas y símbolos que los representen en el lienzo. Aunque por lo general es una actividad bastante sana, xQc pidió a sus seguidores que borraran una imagen de My Little Pony, lo que provocó que el streamer recibiera amenazas de muerte de esa comunidad.

"Recibí más amenazas de muerte en una hora que en los últimos seis años acumulados", dijo xQc asegurando que lo único que había hecho era cambiar unos píxeles de colores en una actividad online, dando a entender que muchos usuarios se toman muy apecho algo nada importante en los tiempos que corren. Considera este odio “una maldita enfermedad''. Hay que recordar que xQc ha sido agredido en varias ocasiones desde su popularidad e, incluso, tuvo que mudarse al ser allanada su casa.

Eso sí, xQc más tarde se disculpó con cualquier persona a la que pudiera haber molestado, enfatizando que simplemente trataba de hacer algo divertido.