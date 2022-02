La Tercera Guerra Mundial es inevitable, según el coronel del ejército de tierra y último invitado al podcast de Jordi Wild

El conflicto entre Ucrania y Rusia ha abierto una pregunta que muy pocos se atreven a responder con rotundidad: ¿Hay motivos para preocuparse ante una posible Tercera Guerra Mundial? El debate ha inundado las redes sociales, foros e incluso plataformas de streaming.

Jordi Wild ha invitado recientemente a Pedro Baños, coronel del ejército de tierra español y experto en geopolítica, para hablar de la situación entre Ucrania y Rusia pero también abordar otros temas de actualidad. Uno de los que no podía faltar era el referente a esa hipotética Tercera Guerra Mundial que nadie desea y quiere.

La pregunta de Jordi no pudo ser más directa: "¿Crees que hay posibilidades de un conflicto global de nuevo?". Pedro Baños se mostró muy sincero al respecto. "Pues mira Jordi, honestamente sí lo creo. No significa que sea para mañana, ni para pasado; pero llegará un momento en el que Estados Unidos no pueda frenar este avance de China y tenga que entrar en guerra con China"; comentaba Pedro.

Otro aspecto que el coronel dejó claro es el referente al tipo de armas que emplearían ambas potencias en dicho conflicto. Pedro no cree que tanto China como Estados Unidos llegaran a un enfrentamiento nuclear con armas estratégicas, pero no descarta que se utilicen armas nucleares tácticas, recordando además que no están amparadas bajo ningún acuerdo.

¿Cuándo tendría lugar la Tercera Guerra Mundial? Pedro Baños volvió a recordar que "no sería para mañana, ni pasado ni tan siquiera para dentro de 50 años"; pero sí señaló que habría un acontecimiento que podría ser el desencadenante. "China tiene un plan muy claro, es para 2049, cuando celebre el Centenario de la República Popular China y llegar como los amos del mundo. Lo ha dicho abiertamente China"; sentenciaba Pedro sobre la presión que podría tener Estados Unidos y cómo ésta reaccionaría frente a sus grandes rivales.