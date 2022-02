ElXokas desvela cuáles son las aptitudes básicas para ganar 3.000 dólares al mes como streamer

ElXokas ha respondido en directo a una de las preguntas más comunes entre todos aquellos que comienzan como creadores de contenido o streamers. Un espectador preguntaba al gallego: "Xokas, ¿streamer se nace o se hace?".

Por todos es sabido que ElXokas disfruta hablando sobre todo aquello que engloba a la plataforma de Amazon, entre otras. Desde el aspecto económico, pasando por la organización diaria, la forma de comunicar y un largo etcétera. La respuesta de Xokas fue clara: "las dos cosas. Streamer se nace y se hace".

"Messi no sería tan bueno si no entrenase todo los días. Hay una parte que la tienes que confeccionar tu, y otra parte que se nace. Yo tengo las dos, obviamente"; añadía. El streamer destacó que hay aspectos que no se pueden entrenar, siendo éstos inherentes a los 10 o 12 primeros años de vida de una persona.

"Creo que es un 20% talento y un 80% trabajo. Puedes llegar a ser un streamer de notable sin tener aptitudes, simplemente entrenando. Puedes entrenar y ser una persona que viva de stremear, ganando 2000 o 3000 dólares al mes. Perfectamente, no es tan difícil. Lo difícil es estar en mi nivel"; destacaba el gallego en base a los aspectos necesarios para ser un creador de contenido de éxito.

Xokas concretó además que él podría perfectamente enseñar a otros cómo ser un buen streamer, pero su respuesta fue muy tajante al respecto: "No tengo tiempo, ni ganas. Podría enseñar cómo comunicar, sobre todo comunicación no verbal", puntualizaba sobre la forma de mantener una conversación con los espectadores, señalando que este es un aspecto clave de su estilo que ha ido entrenando con los años.