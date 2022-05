'The Lord of the Rings: Gollum' confirma fecha de lanzamiento en consolas y PC

Han sido meses de completo silencio, pero ya tenemos fecha de lanzamiento para 'The Lord of the Rings: Gollum'. El videojuego basado en el personaje de J.R.R Tolkien estará disponible para consolas y ordenadores el próximo 1 de septiembre.

Tal y como reza el nombre del videojuego, Smeagol será el auténtico protagonista de una aventura que sus desarrolladores han definido dentro del género de la acción y el sigilo. ¿Y qué hay de su historia? ¿Dónde tendrá lugar? Los fans del Señor de los Anillos no tienen de qué preocuparse.

'The Lord of the Rings: Gollum' tendrá lugar justo antes de los eventos de 'La Comunidad del Anillo', por lo que no sería descabellado que encontremos varios eventos sacados incluso de 'El Hobbit'. Es de esperar que durante las próximas semanas y de cara al Summer Game Fest 2022 conozcamos más imágenes y vídeos del título.

The Lord of the Rings: Gollum | Daedalic Entertainment

A pesar de ser una franquicia de un éxito más que rotundo, El Señor de los Anillos no ha contado con mucho éxito en el terreno de los videojuegos. Tenemos que remontarnos hasta la época de PlayStation 2 y 'El Retorno Rey' para encontrar el que sin duda es uno de los videojuegos más queridos por la comunidad fan de la saga.