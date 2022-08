Tiffany & Co. diseñará la copa del campeonato del mundo de ‘League of Legends’ de 2022

Aunque en la escena competitiva de videojuegos podemos encontrar a día de hoy infinidad de torneos, sin lugar a dudas los Worlds de League of Legends se convierten en el centro de atención. Riot Games ofrece un espectáculo como ninguna otra compañía. Anuncios imponentes relacionados con la franquicia (el año pasado se estrenó ‘Arcane’), actuaciones en directo que dejan a más de uno con la boca abierta y por supuesto la celebración de la grandísima final en un estadio decorado y cuidado hasta el más mínimo detalle.

2022 no iba a ser un año sin más y en Riot Games quieren tirar la casa por la ventana. ¿Cómo? Encargando el diseño de la copa de los Mundiales de ‘League of Legends’ a nada más y nada menos que Tiffany & Co. La conocida joyería será la responsable llevar a la realidad una copa que pasará a la historia de la competición de los eSports. El trofeo tendrá un peso total de 44 kg y unas dimensiones aproximadas de 70cm. Cuatro meses de arduo trabajo por parte de Riot Games y Tiffany’s que se tradujo en más de 270 horas empleando técnicas artesanales provenientes del siglo XIX.

Si bien es cierto que los Worlds de League of Legends suele celebrarse a partir de octubre o noviembre, Riot Games quiere ir calentando el ambiente con el anuncio oficial de la copa. Será el próximo 29 de agosto a las 16:00h (horario peninsular) cuando la compañía desvele el aspecto del trofeo a través de sus cuentas en redes sociales, además de por supuesto también haciendo lo propio en los de Tiffany’s.

“Cuando estudiamos cómo aumentar el prestigio que supone emerger victorioso en el Campeonato Mundial, solo se nos ocurrió una compañía con la que aspirábamos colaborar para la Copa del Invocador”; destacaba Naz Aletaha, directora de League of Legends eSports. “Tiffany & Co. es una marca con una gran historia y la principal diseñadora de los trofeos deportivos más importantes. Nos enorgullece colaborar con ella para homenajear a los campeones del mundo pasados, presentes y futuros"; añadía.

La fase final de los Mundiales de ‘League of Legends’ darán el pistoletazo de salida en México el próximo 29 de septiembre. Los equipos clasificados para los cuartos de final viajarán hasta Estados Unidos, siendo el país en el que culmine el campeonato y cuya final se celebrará en San Francisco el 5 de noviembre.