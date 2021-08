Call of Duty Warzone: Cómo saber qué Puerta Roja elegir para hacerte con la mejor recompensa

La nueva temporada de Call of Duty Warzone ya se encuentra entre nosotros y, con ello, las propuestas van en aumento. No solo tenemos nuevas armas a las que poder acceder, sino nuevas localizaciones y experiencias que vivir. Sin embargo, las cosas no han acabado aquí, sino que, como bien están acostumbrados los jugadores, los eventos inesperados están presentes para ofrecernos las mejores recompensas o loot.

Si bien recientemente os contábamos cómo conseguir dinero rápido en Call of Duty Warzone, ahora es el momento de profundizar en uno de sus puntos con los eventos temporales. En esta nueva temporada las Puertas Rojas juegan un importante papel ya que nos permiten conseguir loot muy valioso, rachas de bajas, dinero e incluso items que ayudarán a los afortunados jugadores que las encuentren en su partida.

Call of Duty Warzone | Activision

Sin embargo, hay algo que debes tener claro y es que no todas las puertas que puedes atravesar tendrán un buen efecto. Después de todo, en algunos casos te puede llevar a conseguir el mejor botín mientras que, en el resto, nos expulsará. Por ello, hay que pensar muy bien qué puerta atravesar y tener en cuenta cuál será el mejor camino para nosotros.

Cómo saber qué Puerta Roja de Call of Duty Warzone es la del botín

En la actual temporada, si abrimos una Puerta Roja, podemos dirigir nuestros pasos a una sala en la que se encuentran otras cuatro puertas. Eso sí, debes saber que solo una de estas te llevará a la sala del botín. El resto te expulsarán de la zona. Pero, ¿cómo puedes llegar a saber qué puerta elegir?

Call of Duty Warzone | Activision

Tienes 30 segundos para tomar la decisión y, aparentemente, las puertas son todas iguales. Sin embargo, hay un método para poder diferenciarlas. Equivocarse no es una opción, sobre todo si quieres evitar perder el tiempo y revelar tu posición. Lo mejor en este caso es que juegues con auriculares puesto que es todo cuestión de oído.

Ahora, con los auriculares puestos, encontrarás que una de las puertas genera un sonido distinto. Si bien todas emiten un ruido, la puerta elegida tiene un sonido más peculiar, como si se tratase de un despertador e incluso, en algunos casos, incluso se oyen voces. De hecho, muchos afirman que han podido llegar a escuchar la voz de Adler, uno de los personajes principales de Call of Duty Black Ops Cold War. Por ello, si llega a pasar esto, podrás entrar a la sala del botín.