Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente: Cómo conseguir a Mew y Jirachi

A la hora de disfrutar de las aventuras Pokémon, muchos jugadores no dudaron en disfrutar de la propuesta presente en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, la vuelta de los juegos en consola portátil a Nintendo Switch. Se trata de un exclusivo fascinante, una vuelta del clásico con ciertos cambios que ha acercado la experiencia a los nuevos jugadores para que estos disfruten de la obra como nunca.

Por supuesto, entre todas las novedades, incluyendo la propuesta de enfrentarse a los legendarios más prometedores, nos encontramos con la posibilidad de conseguir a los Pokémon especiales Mew y Jirachi. Por supuesto, para poder hacerse con esta propuesta tenemos que tener en cuenta que hay que cumplir con ciertos requisitos previos y solo hay un método para conseguirlos.

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente | Nintendo

Cómo conseguir a Jirachi y Mew como regalo especial

Como bien te hemos indicado, solo habrá un método para poder conseguir a estos Pokémon. Y es que cualquiera de estos Pokémon únicamente puede ser conseguido como regalo de un NPC (personaje no jugable) dentro del juego. Este personaje de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente es el Aristócrata y se encuentra en Pueblo Aromaflor, siendo este uno de los primeros pueblos que visitamos en la aventura.

Este se encuentra situado en la esquina suroeste del Pueblo Aromaflor en un campo de flores y cerca de una mujer. Si hablas con él te puede regalar a Mew y a Jirachi, pero para que pueda hacerlo tienes que cumplir estos requisitos previos:

Para conseguir a Mew necesitas tener una partida guardada en la consola de Pokémon Lets Go Pikachu o Eevee . Eso sí, con la misma cuenta Nintendo.

necesitas tener una partida guardada en la consola de . Eso sí, con la misma cuenta Nintendo. Para conseguir a Jirachi tienes que tener una partida guardada en tu consola de Pokémon Espada o Escudo. Al igual que con Mew, tiene que ser con la misma cuenta de Nintendo.

Así es que, si ya has jugado anteriormente a las propuestas, recibirás a estos Pokémon. Eso sí, nunca serán entregados en versión shiny y únicamente los podrás recibir una vez. Es decir, procura no perderlos puesto que no podrás recuperarlos.