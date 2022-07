Un youtuber crea el lanzacohetes de 'Halo' en la vida real y es totalmente funcional

Al igual que el mundo de los videojuegos está en constante evolución, los creadores de contenido no cesan en su empeño por crear obras únicas. Estos buscan siempre nuevas formas de sorprender a los fans, ya sea con directos que aportan imágenes inesperadas o, incluso, tomándose su tiempo en recrear algunas de las piezas más importantes de los videojuegos que más disfrutan.

Hemos visto la creación de motos, de mapas únicos de los videojuegos y, esta vez, de la creación de una de las armas más emblemáticas de ‘Halo’. El streamer Jairus of All no solo es un creador de contenido único, sino que también es un ingeniero muy talentoso que ha decidido utilizar sus conocimientos para dar forma a una versión real y completamente funcional del SPNKR, es decir, el lanzacohetes de ‘Halo’.

Una versión completamente detallada del lanzacohetes

Para dar forma a este proyecto, el youtuber evaluó cada uno de los detalles que dan forma a este arma. El estilo de la pintura, cada pequeña decoración y, por supuesto, esos pequeños detalles que la hacen completamente única como es la incorporación de elementos que permiten simular los mismos gestos que realiza el arma en el videojuego.

Y si todo esto no pudiese resultar bastante sorprendente, aún llama más la atención comprobar que incorporó un dispositivo para que se reproduzca el tema de ‘Halo’, de tal forma que quien use el lanzacohetes se sienta dentro del propio juego. Todos esos pequeños detalles que afirman que el streamer busca que, con esta pieza tan exclusiva, todo jugador pueda sentirse como si fuese Master Chief.

En el vídeo, como bien nos demuestra el streamer, tiene un proceso de montaje fascinante. Podemos comprobar cómo en todo momento utiliza las bases del juego para asegurarse de que el resultado sea lo más realista posible, incluyendo esos procesos más complejos. Sin embargo, el reto también se encuentra a la hora de disparar ya que, tal y como demuestra el streamer, si bien en el juego todo se centra en apuntar y disparar, en la vida real es un proceso más complicado.

Si bien el streamer no ha comunicado si el lanzacohetes finalmente estará a disposición de otros jugadores o si tiene intención de venderlo, lo que está claro es que tiene una pieza única. No solo cuenta con el sello de su propia creación, sino que además le ha aportado todos esos detalles que, en su día, los jugadores pudieron ver al manejar el arma dentro del caótico mundo de ‘Halo’.