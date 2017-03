PlayStation 5 ya tendría fecha de lanzamiento

Se cumplen casi poco más de 3 años y medio desde que PlayStation 4 aterrizara en el mercado. La actual consola de Sony goza de una salud envidiable en diferentes términos. Por un lado tenemos a nuestra disposición un catálogo de juegos exclusivos dignos de elogio. Por otra parte su potencia. La compañía japonesa sigue estando por encima de su rival, Xbox One, además de sumar en el mercado PlayStation 4 Pro, una versión más potente y actualizada de la edición estándar.

Con todas estas cartas sobre la mesa seguramente el jugador habitual de videojuegos se pregunte: “Con PS4 y PS4 Pro en las tiendas, ¿quién quiere a corto plazo una posible PlayStation 5?”. No cantemos victoria tan pronto, pues en base a varios analistas del grupo Macquarie Research, la sucesora de PlayStation 4 podría llegar antes de lo que pensamos.

playstation 4 pro | Defconplay

Según ha explicado dicha agencia para la prestigiosa revista Barron’s, “esperamos que Sony lance PlayStation 5 con más de 10 teraflops de potencia en la segunda mitad de 2018 para mantener la base instalada”. Y es que la llegada de la nueva consola de la compañía japonesa llegaría de la mano de enormes beneficios para Sony, doblando su cantidad actual hasta la increíble cifra de 500.000 millones de yenes en 2018; según analistas.

Pero además de los números y cifras financieras que pudieran acompañar a Sony durante los hipotéticos primeros meses de vida de PlayStation 5, sin lugar a dudas la potencia de la máquina hablaría por sí sola de cara a la posición de la plataforma en el mercado. Suponiendo que la plataforma llegue a las tiendas con 10 teraflops, estaríamos hablando de una consola capaz de ofrecer títulos a 4K y 60 imágenes por segundo sin muchos problemas. Características técnicas que ya pueden disfrutar de los usuarios de PC gracias a las potentes tarjetas gráficas como la Nvidia GTX 1080Ti, recientemente presentada y cuya potencia, sobre el papel, se acercaría a los datos desvelados por los analistas.

PlayStation 4 Slim | Defconplay

¿Cuál sería el momento para su presentación? Hay que tener en cuenta que hablamos de pronósticos realizados por un grupo de analistas; pero dado que incluso con PlayStation 4 Pro Sony quedaría por detrás de Xbox Scorpio en términos de potencia, no cabe duda de que la compañía japonesa no quiere quedarse por detrás de Microsoft en los próximos años. ¿Alguien duda de que la propia Sony insinuara a la sucesora de PlayStation 4 durante este mismo 2017 de la misma forma que ya hizo la empresa afincada en Redmond el pasado año?

Tanto el E3 2017 como incluso el PlayStation Experience que acontecerá a finales de este año se seguirán con lupa. Sony tiene todavía en el tintero muchos títulos que ofrecer en su PlayStation 4. God of War o Death Stranding son algunos de ellos; pero no dada la velocidad a la que avanza la tecnología y que los usuarios dan cada vez más el salto a PC - en parte por la relación entre tecnología/longevidad - , no sería de extrañar que Sony al igual que Microsoft quieran de nuevo justificar el cambio a las consolas, aunque éste venga dado por la potencia de sus plataformas.