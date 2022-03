5 videojuegos de 'Batman' para disfrutar un poco más del estreno de su película

Héroe o antihéroe. No importa la etiqueta que se use para hablar de este personaje de DC Comics que lleva sorprendiendo con sus aventuras desde 1939. Hasta el día de hoy, el personaje ha contado con todo tipo de adaptaciones, incluyendo series y, ahora, su más reciente versión con ‘The Batman’ donde Robert Pattinson dará vida al personaje.

Con una trama tan importante a la vista, es un buen momento para recordar al personaje y su paso por el mundo de los videojuegos. El murciélago ha tenido opciones de lucirse en juegos sandbox de mundo abierto hasta títulos retro o de peleas. Por ello, vamos a repasar con vosotros los 5 videojuegos de ‘Batman’ que todo fan debería jugar en algún momento de su vida.

Encabezando la lista se presenta ‘Batman Arkham Asylum’, el primer videojuego de la saga desarrollada por Rocksteady. Se trata de uno de los juegos más aplaudidos del murciélago y una obra que logró cambiar el concepto de videojuego de superhéroes para siempre. Una mecánica de combate bien implementada, buenos puzles y un modo detective que acabó por inspirar a otros grandes videojuegos. Un título que mejoró ‘Batman Arkham City’ con la llegada de villanos como Joker o, incluso, Bane.

Batman: Arkham Knight | Rocksteady Studios

‘Batman Arkham Knight’ es el último juego de la saga desarrollada por Rocksteady y llegó para poner el broche de oro. Tras años de peticiones por parte de la comunidad de fans, este juego integraba la posibilidad de conducir el batmóvil, el mítico vehículo de Batman con una mecánica sorprendente. Todo esto sumado a los combates y la gran variedad de contenido en su amplio mundo abierto.

Con un enfoque mucho más divertido, ‘LEGO Batman 3: Más allá de Gotham’ es una de las opciones que no puedes pasar por alto. Cuenta con todos los elementos que hacen llamativo a un buen juego de LEGO y su mundo abierto con hasta 150 personajes por conocer es un plus muy positivo.

Para acabar este repaso, nos encontramos con dos increíbles juegos que, aunque con enfoques más arriesgados, han dejado a los fans fascinados. ‘Batman: The Telltale Series’ nos dejó con una aventura preciosa en la que destaca, sobre todo, su estilo artístico. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los clásicos, como ‘The Adventure of Batman & Robin’, la obra desarrollada para Megadrive en la que el enfoque arcade nos hacía repartir golpes a los malos hasta acabar con ellos.