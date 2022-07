600.000 piezas y por encima de los 4 metros, así es la figura de LEGO de Bowser que nunca podrás comprar

Hace unas semanas os hablábamos de un espectacular Bowser de LEGO que estaría disponible este mismo año. Varias miles de piezas y algo más de 30cm de altura, nada mal verdad. Un reto para algunos usuarios, sin duda. Pero, ¿y si os dijéramos que Nintendo y LEGO y han presentado un Bowser aún más descomunal y a tamaño real?

La cuenta de Twitter de Nintendo of America ha presentado la que sin lugar a dudas ya es la figura más imponente vista hasta la fecha dentro de la franquicia de 'Super Mario': Un Bowser compuesto por un total de 663.900 piezas y una altura de más de cuatro metros.

Seguramente lo primero que estés pensando, mucho antes de saber si semejante figura entra en tu habitación, es dónde se puede comprar. Aquí vienen las malas noticias, y es que LEGO y Nintendo no pondrán a la venta el bautizado como King of the Koopas.

Dicha figura fabricada en pequeñísimas piezas de LEGO es simplemente promocional para uno de los eventos del año, la San Diego Comic Con. Sólo allí podremos echarle un vistazo de cerca, aunque eso sí, ¿alguien dudaba de que su precio sería desproporcionado si estuviera a la venta?

La presencia de Nintendo en la San Diego Comic Con puede significar que tal vez la compañía nos ofrezca un primer vistazo a la película de 'Super Mario', proyecto que está protagonizado por Chris Pratt y Any Taylor-Joy entre otras caras conocidas del cine.