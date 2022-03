Acción futurista y terror entre los protagonistas de este fin de semana de juego gratis

Que nos gusten los videojuegos no siempre resulta positivo, sobre todo si tenemos en cuenta el precio que puede tener ese título que tanto llama nuestra atención. Sin embargo, debes saber que las compañías buscan sorprendernos siempre, ofreciéndonos cada fin de semana la posibilidad de probar algunos de juegos sin tener que gastar un solo euro para hacerlo.

En ocasiones, esta oferta es incluso más interesante ya que no solo nos encontramos con el contenido gratuito al que acceder por tiempo limitado, sino que también aumenta la apuesta al tratarse de un juego que sumar completamente gratis a nuestra biblioteca. A continuación vamos a compartir con vosotros los juegos a los que acceder totalmente gratis por tiempo limitado y disfrutar de la mejor experiencia posible.

Cities: Skylines (Epic Games Store)

No hay nada mejor que poder conseguir gratis un juego que sumar a nuestra biblioteca. Y una de las compañías que da especial importancia a esto es, precisamente, Epic Games Store. La tienda nos ofrece una vez más la posibilidad de descargar ‘Cities Skylines’ totalmente gratis y conseguir con ello crear una imponente ciudad.

Cyberpunk 2077 (PS5 y Series X)

La demo de ‘Cyberpunk 2077’ no va a estar disponible para siempre, sino que ya está apuntando a su final. Por ello, si eres de los jugadores que todavía no ha disfrutado de esta experiencia, te recordamos que gracias a esta demo puedes disfrutar no solo de las mejoras en el juego, sino también de las posibilidades que ofrece la nueva generación.

Dead by Daylight (Xbox)

Si en algún momento se te pasó por la mente convertirte en un personaje de película de terror y nunca supiste como, esta es la opción que estabas esperando. Con ‘Dead by Daylight’ puedes disfrutar de un multijugador fascinante de 1 contra 4 en el que un jugador interpreta al terrorífico personaje mientras el resto buscan sobrevivir a la acción.