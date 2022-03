Epic Games Store: Descarga totalmente gratis ‘Cities Skylines’ por tiempo limitado

Desde que abrió sus puertas, la tienda de Epic Games no ha dejado de sorprender a los jugadores. Puede que su estreno no llegase con el apoyo incondicional de todos los jugadores y, sin embargo, eso no ha impedido que el estudio siga apostando por su tienda para ofrecer algo completamente nuevo. Exactamente la posibilidad de conseguir semana tras semana juegos gratuitos que sumar a nuestra biblioteca.

Si bien la semana pasada tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con grandes clásicos, esta semana viene la oportunidad de poder desarrollar una exitosa ciudad donde las oportunidades nunca dejan atrás a los ciudadanos que confíen en nosotros. Y es que esto es lo que conseguimos al disfrutar de ‘Cities Skylines’, el nuevo juego gratuito de Epic Games Store esta semana.

Cities Skylines | Paradox Interactive

Uno de los atractivos de este juego es que, tras elegir el mapa en el que queremos comenzar nuestra aventura, vamos transformando este a nuestro antojo. Comenzamos en una zona totalmente rural para acabar dando paso a algo completamente nuevo. Una propuesta en la que, además, debemos tener en cuenta que cada uno de nuestros actos tiene un valor, por lo que es importante que gestionemos bien nuestros recursos para dar vida a una ciudad próspera y repleta de oportunidades.

Por supuesto, si esta propuesta llama tu atención, es el momento de que adquieras el juego ya que estará disponible gratis hasta el próximo 17 de marzo. A partir de ese día, un nuevo juego cubrirá su espacio para dar paso a una nueva licencia que poder sumar a nuestra biblioteca completamente gratis. Así es que no lo dudes y descubre esta experiencia completamente gratis y con una gran variedad de contenido.