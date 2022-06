Acción, shooter y grandes aventuras en este fin de semana de juegos gratis

La falta de E3 ha sorprendido a muchos jugadores y, sin embargo, el Summer Game Fest ha llegado con fuerza. Así lo ha demostrado el State of Play donde nos hemos reencontrado con algunos juegos de lo más queridos. Sin embargo, la emoción no acaba aquí ya que, con la llegada del fin de semana, las compañías también se animan a darnos la oportunidad de jugar totalmente gratis. A continuación os recopilamos los juegos que podéis jugar sin gastar un solo euro.

Wolfenstein: The New Order (Epic Games Store)

Comenzamos este repaso recordando el nuevo juego gratuito de Epic Games Store. Nos encontramos ante una obra que no teme a la hora de ofrecer a los jugadores grandes experiencias. Con este título nos encontramos con el misterio, con la acción y, sobre todo, con un villano que está dispuesto a deshacerse de todo cuanto más queremos. Pero solo nosotros podremos impedir que siga adelante con su plan. Eso sí, recuerda que puedes conseguir este juego totalmente gratis por tiempo limitado.

Diablo Immortal (PC y móviles)

La licencia ‘Diablo’ llega a PC y móviles con una adaptación que resulta inesperada para muchos, pero que sin duda hará que todos los jugadores lo disfruten de principio a fin. Si bien la obra se hizo esperar, ya puedes acceder de forma totalmente gratuita a este y disfrutar de su acción y estrategia de forma única.

Knockout City (PC y consolas)

Ha pasado un año desde que se lanzó ‘Knockout City’ y con la llegada de su sexta temporada la obra da el salto al free to play. Se trata de una obra en la que jugar al balón prisionero sea toda una aventura. ¿Crees que puedes conseguir sobrevivir a toda la acción? Este es el momento de demostrarlo.

Tell me Why (PC y Xbox)

Con intención de celebrar el mes del orgullo, tenemos la oportunidad de conseguir de forma totalmente gratuita ‘Tell me Why’. Esta obra no solo da una gran importancia a la narrativa, sino que cuenta una historia que, sin duda, es muy importante conocer. Así es que si buscas una historia con la que emocionarte y conectar con tus personajes, este es el momento.

Warhammer: Chaosbane, Warhammer 40K: Mechanicus y Warhammer: Vermintide 2 (Xbox)

Este fin de semana es muy importante para los fans de ‘Warhammer’ y es que Xbox Live Gold nos ofrece la oportunidad de no probar 1, sino 3 juegos de su licencia. Acción, estrategia y todo tipo de enfoques para una aventura en la que cada jugador vivirá la aventura de forma completamente diferente.

Warhammer 40K: Gladius - Relics of War (Steam)

Seguimos con ‘Warhammer’, obra que nos permite probar su acción de forma totalmente gratuita en Steam. Al menos por tiempo limitado ya que estará disponible hasta el 5 de junio. Eso sí, tienes para ti una propuesta en la que la estrategia juega un gran papel y solo tú podrás lograr tener el control de la facción para llevarla a la victoria.

Warhammer 40K: Chaos Gate (GOG)

Para acabar el repaso de juegos gratuitos, llega el momento de GOG. La tienda de la empresa CD Projekt RED nos permite hacernos con esta obra de forma totalmente gratuita y sin tener que gastar un solo euro. Una oportunidad única para sumar esta propuesta a nuestra biblioteca sin gastar un solo euro hasta el próximo 8 de junio.