Activision Blizzard vetado en los The Game Awards, la gala más importante de videojuegos

Activision Blizzard es una de las compañías de videojuegos más importantes en la industria y, sin embargo, ha estado en el punto de mira gran parte de 2021 debido a que salieron a la luz múltiples casos de acoso y abusos sexuales en los diferentes estudios. Una de las noticias que no tardó en correr como la pólvora tiene que ver con el suicidio de una de sus empleadas, un suceso que desencadenó toda una oleada de odio y un gran número de protestas para que se realizaran cambios severos tanto en Blizzard como en Activision.

Desde entonces, hemos sabido del despido de algunos de los implicados, comenzando por el director de Diablo 4 Luis Barriga, Jesse Mcree, diseñador jefe de Overwatch y quien dio nombre a uno de los personajes de Overwatch, el CEO de Activision Blizzard Bobby Kotick y Jonathan LeCraft, diseñador de World of Warcraft.

Sin embargo, el “castigo” no termina aquí, ya que recientemente Jeoff Keighley ha anunciado a través de un comunicado que Activision Blizzard no hará acto de presencia en los The Game Awards más allá de los juegos nominados.

Tal y como puede leerse a través del hilo, el anfitrión del evento más importante de videojuegos empieza afirmando que “Más allá de sus nominaciones, puedo confirmar que Activision Blizzard no formará parte de los The Game Awards de este año”. Después, continúa explicando que los The Game Awards es un momento de celebración para este sector y que “no hay lugar para el abuso, el acoso o las prácticas depredadoras en ninguna empresa ni ninguna comunidad”.

Geoff Keighley termina el hilo con unas últimas palabras: “También soy consciente de que tenemos una gran plataforma que puede acelerar e inspirar el cambio. Estamos comprometidos con ello, pero tenemos que trabajar todos juntos para construir un entorno mejor y más inclusivo para que todos se sientan seguros para construir los mejores juegos del mundo”.