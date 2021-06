E3 2021: Aquí puedes seguir en directo la conferencia de Capcom a partir de las 23:30

Durante los días de E3 2021 hemos tenido algún que otro momento repleto de emoción. En la emisión del Summer Game Fest los jugadores se reencontraron con Elden Ring, durante la conferencia de Ubisoft tuvimos un reencuentro con Far Cry 6, Xbox no dudó en sorprendernos con Starfield y Square Enix con los Guardianes de la Galaxia. Pero la feria no ha hecho más que empezar.

Todavía nos quedan algunas grandes conferencias. Sino que se lo pregunten a Capcom, compañía que ya está preparada para dejarnos sin palabras con sus novedades. Los creadores de grandes obras como Monster Hunter o Resident Evil tendrán su conferencia este mismo 14 de junio a partir de las 23:30 horas (horario en España). Y, por supuesto, en Neox Games queremos facilitaros todo lo necesario para que podáis seguirlo con nosotros en directo.

Como ya había adelantado la compañía, contaremos con la presencia de Monster Hunter, una de sus licencias estrella y que mostrará tanto novedades para su ya estrenado Monster Hunter Rise como para su próximo título, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Claro que no será lo único que veamos, sino que otras grandes propuestas de la compañía tendrán su espacio especial y vital.

Para aquellos jugadores que disfrutan de Resident Evil, incluyendo su última entrega Resident Evil Village, la compañía ha adelantado que habrá novedades. Se espera que se ofrezca la fecha de lanzamiento de Resident Evil Re:Verse, el modo multijugador de su última obra. Pero, por el momento, tendremos que esperar un poco más para poder verlo en vivo y en directo.

Mientras tanto, os recordamos que la conferencia de Capcom podrá seguirse en vivo y en directo a partir de las 23:30 horas. Desde Neox Games nos encargaremos de cubrirlo y, en caso de que no puedas verlo, no te preocupes. Más adelante compartiremos contigo un completo resumen para que tengas todas las novedades y no te pierdas absolutamente nada de tus videojuegos favoritos e incluso esos que deberías sumar a tu biblioteca más adelante.