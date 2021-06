E3 2021: Los juegos más deseados para el evento

Estamos a escasos días de que comience el E3 2021. Una edición que volverá a apostar por el formato digital debido a la COVID-19. A pesar de que no contaremos con la magia de las conferencias y los shows en vivo por todo lo alto, las sorpresas estarán muy presentes, sin olvidarnos de los juegos más esperados. Y hablando de eso, ay varios nombres en esta lista que te presentamos que debes seguir estos días.

Como cada nuevo proyecto de From Software, el estudio japonés se cuela de lleno en la lista de los más esperados. Estamos hablando de Elden Ring, por supuesto s. Su próximo proyecto seguirá la línea de acción y RPG vista en Dark Souls, pero ahora con un marcado componente de mundo abierto. Entre sus bazas figuran un guión y universo escrito por George R.R Martin, ahí es nada.

El siguiente de la lista también es un juego de rol. Final Fantasy XVI llegará en exclusiva a PlayStation 5, al menos por ahora. Un motivo más que suficiente para hacernos con la nueva consola de Sony, si es que podemos, porque no hay stock en todo el mundo Más acción y regreso a la estética de fantasía medieval adulta son sus cartas de presentación.

Final Fantasy XVI | Square Enix

Dicen que soñar es gratis. ¿Y si tuviéramos algo más de información e incluso un gameplay de Metroid Prime 4? Hablar del E3 es también hacerlo de Nintendo, una de las compañías que siempre sorprenden con sus anuncios, para bien o para mal. Los japoneses tienen varias bazas para la feria, y sin duda la nueva aventura de Samus Aran, y de la que no sabemos absolutamente nada, es una de ellas.

Continuamos con Nintendo y en esta ocasión tal vez con algo más tangible: Breath of the Wild 2. El siguiente episodio de The Legend of Zelda pretende seguir los pasos vistos en el título original. No es para menos si tenemos en cuenta su rotundo éxito. No obstante, en Nintendo acostumbran a introducir suculentos cambios para aportar algo más de frescura. Por ahora, una estética más oscura es su principal novedad.

Terminamos la lista con Microsoft y más concretamente con su estudio The Initiative. Formado por veteranos de Naughty Dog, Crystal Dynamics o Rockstar, no podemos esperar a saber más de Perfect Dark. Hablamos de un juego que ha sido definido como AAAA, el más ambicioso proyecto de los estudios de la compañía hasta la fecha. Por desgracia los detalles son escuetos más allá de que detrás hay un portentoso equipo de creativos y desarrolladores.