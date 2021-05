5 videojuegos cuyas historias son mejor que una película

Los videojuegos nos permiten disfrutar de sensaciones que tal vez no podamos experimentar en otro sitio. Los juegos de conducción nos invitan a subirnos a un deportivo de competicióny recorrer pistas emblemáticas a toda velocidad. Flight Simulator hace lo propio en la aviación, ahorrándonos años de carrera y prácticas como piloto. También existen videojuegos cuya única premisa es la de entretener añadiendo un componente extra: una historia que dejaría en pañales a las grandes producciones de Hollywood.

The Last of Us es uno de los juegos que entran en el saco. Naughty Dog ofrece una historia cruda como pocas, con unos personajes complejos. Su impacto en la industria del videojuego, y fuera de ella, ha sido tal que HBO ya trabaja en una adaptación.

Mass Effect es a los videojuegos lo que Star Wars al cine. Bioware nos invita a explorar el universo, conocer sus razas y planetas de una forma única. Con un fuerte y marcado componente cinematográfico, la trilogía original es una de esas experiencias que ningún jugador debería perderse.

Mass Effect 2 | Bioware

Dicen que Hideo Kojima es un director de cine frustrado. Aunque no sabemos si es cierto, nadie duda de la afición del japonés al séptimo arte. Desde Metal Gear Solid hasta Death Stranding, sus obras cuentan con todos los elementos de los mejores guiones de Hollywood, incluso los tiros de cámara. Eso sí, avisados estáis de que sus juegos no son para todo el mundo, pues también llevan su toque personal.

Si hablamos de directores en los videojuegos, David Cage se lleva la palma. El creador de juegos como Beyond Dos Almas o Detroid Become Human, no se esconde a la hora de incorporar muchos elementos cinematográficos en sus videojuegos. No esperes grandes dosis de acción o niveles cargados de elementos jugables. Los videojuegos de David Cage han sido definidos como ‘películas interactivas’.

Concluímos la lista con un referente en el género de la aventura, Uncharted. A través de sus cuatro entregas, Naughty Dog ha construído personajes excepcionales que han calado en los jugadores. Sus inicios estuvieron muy ligados al humor y a la aventura, pero poco a poco la historia se tornó mucho más adulta, mostrando el lado más humano de sus protagonistas.