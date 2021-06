5 videojuegos que te harán reflexionar igual que una película o un libro

Atrás quedaron los tiempos en los que los videojuegos eran un mero entretenimiento para los más jóvenes. En la actualidad abarcan un amplio rango de edades, ofreciendo experiencias para todos los gustos. Gracias a los avances tecnológicos y a las nuevas ideas de sus creadores en las últimas décadas, los videojuegos han ganado muchísimo en profundidad narrativa. En definitiva, aventuras que más allá del disparo fácil o de subir niveles, nos invitan a reflexionar.

Uno de los casos más sonados de esta generación lo encontramos en The Last of Us: Parte 2. Lo último de Naughty Dog es una cruda reflexión que ha desencadenado incontables conversaciones en redes sociales y foros. Temas como la venganza, afrontar nuestras decisiones, o la carga que supone a nivel emocional la pérdida de un ser querido, son varios de los elementos que toca el estudio. El resultado final podrá gustar más, o gustar menos, pero no cabe duda de que hablamos de un juego que nos mueve por dentro .

Si hablamos de tomar decisiones, Mass Effect es una saga de referencia. Puede que su universo parezca similar a Star Wars; o sus secciones estén inspiradas en los mejores RPGs de acción. Pero Mass Effect es mucho más que eso. Es narrativa pura y dura, donde la toma de decisiones tiene cabida en temáticas que a día de hoy dividen a la humanidad; desde el racismo hasta la política.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Konami

A Disco Elysium le ocurre algo similar, pero con un enfoque mucho más adulto y complejo. Interpretamos a un detective amnésico en un RPG que ya es una obra de culto. No tendremos que definir su aspecto o habilidades, sino su personalidad. Una excusa perfecta para dar lugar a una trama y personajes trabajados al detalle, con todo tipo de matices.

Death Stranding es un videojuego peculiar. Camuflado bajo un aspecto de aventura de ciencia ficción, Kojima profundiza en la conexión entre las personas. No habrá decisiones que tomar, simplemente disfrutar de una historia que habla de valorar a aquellos que nos rodean y las conexiones sociales que nos hacen humanos. Y como ya es habitual en el creativo, con un final que deja huella.

Ni los buenos son tan buenos, ni los malos, tan malos. Un dicho que hemos escuchado varias veces, pero que se convierte en el eje central de la saga Metal Gear Solid. El negocio de las armas o la esclavitud son algunos temas político-sociales que se tratan profundamente en la saga.