El ácido comentario de Ibai sobre el sorteo de la UEFA: "Sólo es sacar bolitas"

El sorteo de la UEFA Champions League ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Polémico y con una metodología que ha hecho poner en duda el rigor en este tipo de eventos. Para los que no se hayan enterado de la historia, ayer se celebró el sorteo de octavos de final del torneo más importante a nivel futbolístico en Europa.

Durante el sorteo se incumplió una de las normas principales del mismo: dos equipos no pueden coincidir si previamente se han enfrentado en la fase de grupos. Villarreal y Manchester United salieron en las bolas, emparejándolos y por tanto teniendo que volver a repetir el sorteo.

El sistema manual en el que se sacan bolas erró, por lo que miles de comentarios en redes sociales pedían urgentemente un sistema automático que evitara este tipo de situaciones. Instantes después de que el sorteo se diera como no válido, la UEFA explicaba la situación en Twitter. "Después de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que instruye a los árbitros sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League".

El momento no tardó en hacerse viral y con millones de espectadores de todo el mundo presenciando el instante, Ibai Llanos fue uno de los que no dejó pasar la ocasión para criticar lo ocurrido. "Following a technical problem with the software. Pero si solo tiene que abrir bolitas con un papel dentro qué cojones"; decía en Twitter el streamer.