Amazon Prime Day 2021: Las mejores ofertas en videojuegos LEGO para PS4, Switch y Xbox

Regresa Amazon Prime Day con las mejores ofertas en miles de productos. Si bien podemos encontrar todo tipo de opciones en lo que respecta a los accesorios para consolas, por otro lado se habla también de una larga lista de descuentos dentro del mundo de los videojuegos. Un año muy especial, sobre todo al pensar que podemos seguir engordando el catálogo de videojuegos para Xbox Series X y PlayStation 5 gracias a su retrocompatibilidad.

Pero si bien ya os hemos hablado largo y tendido de las ofertas de videojuegos más interesantes, hay una licencia que destaca sobre todas las demás. Esta es, nada más y nada menos, que LEGO. Las divertidas historias de LEGO están disponibles en Amazon Prime Day de forma espectacular, queriendo que todos los jugadores de Xbox One, PlayStation 4 e incluso Nintendo Switch puedan disfrutar de espectaculares dosis de diversión y la mejor experiencia posible. Echa un vistazo a continuación a la ofertas más interesantes y que no puedes pasar por alto.

Las mejores ofertas en videojuegos LEGO de Amazon Prime Day

LEGO Harry Potter Collection | WB Games

LEGO Harry Potter Collection

Antes: 14,99 € (PS4) | 21,99 € (Switch)

Ahora: 9,85 € (PS4) | 17,98 € (Switch)

¿Disfrutas de la gran historia mágica de Harry Potter? Entonces esta es la mejor oportunidad para ti. Más aún cuando los personajes de LEGO tienen en sus manos la posibilidad de poder contarte de forma única toda la historia. Si bien reinventan esta y nos muestran el mundo de forma un poco diferente a la que estamos acostumbrados, sin duda es una gran sorpresa que no nos podemos perder.

Eso sí, debes saber que este pack no solo llega con uno de los títulos, sino con una completa recopilación en la que disfrutar de mundos repletos de magia, hechizos y, mejor aún, rompecabezas. Si crees que puedes ser el mejor mago del mundo, este es el momento de demostrarlo.

LEGO Jurassic World | WB Games

LEGO Jurassic World

Antes: 39,95 € (Switch)

Ahora: 19,50 € (Switch)

El mundo de Jurassic World es fascinante y peligroso. Sin embargo, cuando unes este a la prometedora propuesta de LEGO, todo mejora muchísimo más. Después de todo, tenemos dosis de peligro, imponentes dinosaurios y grandes momentos de risas. Porque cuando se trata de estos entrañables personajes, las situaciones siempre ganan un toque de descontrol.

De este modo ser convierte en una aventura que no solo es perfecta para los más pequeños de la casa, sino también para los adultos. Simplemente porque, cuando se trata de LEGO, la edad realmente no importa demasiado.

LEGO Los increíbles | WB Games

LEGO Los increíbles

Antes: 29,95 (PS4)

Ahora: 12,90 € (PS4)

La historia de Los Increíbles no se acaba únicamente en las películas o los libros en los que recuperan esta. Realmente la propuesta revive de forma totalmente única con su llegada a los videojuegos de LEGO. Si todavía no has tenido la oportunidad de descubrir los poderes de estos increíbles personajes, ¿a qué estás esperando?

Las habilidades únicas de estos grandes superhéroes nunca han sido más espectaculares que ahora. Todo en un momento donde los jugadores pueden disfrutar de un mundo donde el peligro acecha y donde los enemigos son cada vez más peligrosos. Pero cuando se lucha en familia, no hay nada que temer.

LEGO Marvel Super Heroes | WB Games

LEGO Marvel Super Heroes

Antes: 24,95 € (PS4)

Ahora: 14,99 € (PS4)

Los héroes de Marvel parecen lucir en todos los aspectos. Grandes poderes, personajes con una gran historia y, sobre todo, grandes peligros que superar con trabajo en equipo… Casi siempre. Pero lo que realmente estábamos esperando era la llegada de estos grandes héroes en una versión pensada específicamente para los LEGO. Así es como se presenta LEGO Marvel Super Heroes.

No solo tenemos a los Vengadores, sino que tenemos a un importante conjunto de héroes de Marvel, como los 4 fantásticos. Por ello, se trata de la ocasión perfecta para que los jugadores disfruten de un producto totalmente entretenido y, mejor aún, una historia ajustada solo para los más grandes.

LEGO DC Super-Villanos | WB Games

LEGO DC Super-Villanos

Antes: 29,95 € (PS4)

Ahora: 14,99 € (PS4)

¿Por qué solo los grandes héroes pueden tener su espacio en el mundo de los videojuegos? Eso es injusto, más aún cuando tenemos claro que algunos de los villanos presentes en sus historias son de lo mejor que hemos visto. Por ello, LEGO lo tiene en cuenta y no duda a la hora de presentarnos una propuesta en la que los villanos son los verdaderos protagonistas: LEGO DC Super Villanos.

Villanos que se han enfrentado a los más grandes y que se apodan como la Lista de la Injusticia serán nuestros increíbles protagonistas. Vive la historia al revés y busca desatar el caos en un lugar donde solo parece haber espacio para los buenos.