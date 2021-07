Amenazan a los jugadores de su equipo de eSports en vídeo y piden disculpas ante la presión de la comunidad

El mundo de los videojuegos no siempre tiene noticias agradables. No solo son las trampas, sino que hay ocasiones en el que el mundo de los eSports muestra el lado más oscuro. Una prueba de ello ha sido la situación vivida por el equipo Counter Logic Gaming, mejor conocidos como CLG, quien se ha encontrado envuelto en una terrible situación o, mejor dicho, sus jugadores.

Esta historia se reveló en un vídeo en el que el equipo trataba de mostrarse totalmente transparente con sus seguidores. Un error por su parte puesto que así la comunidad fue consciente del mal trato hacia los jugadores que formaban parte del equipo. Después de todo, en el clip se compartían conversaciones privadas donde Daniel ‘Tafokints’ Lee indicaba que ese fin de semana sería el último en el que los jugadores competirían juntos.

En un momento en el que el equipo está de capa caída, Lee hablaba directamente con los miembros del equipo indicando que estaba pensando en cambios de roster debido a que en dos meses no han progresado nada. De hecho, tales fueron las palabras que la comunidad no solo se mostró descontenta, sino que algunos incluso afirmaron que no es la forma de darle la noticia a un equipo, mucho menos cuando están a punto de competir.

Por supuesto, el equipo no dudó en eliminar el vídeo y mandar un mensaje de disculpa en el que indican que este vídeo formaba parte de su idea de mostrar cómo son realmente, ser transparentes con la comunidad. Por ello, admitiendo la “luz oscura” que el vídeo muestra ante los posibles cambios, han decidido eliminar el vídeo y compartir sus disculpas. Eso sí, un mensaje que no ha acabado de calmar a toda la comunidad, quienes creen que no es forma de tratar a los miembros de un club.