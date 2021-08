¿Among Us en Fortnite: Battle Royale? Sus creadores responden a los rumores

A lo largo de las últimas semanas, Fortnite: Battle Royale no ha dejado de sorprendernos. Después de todo, ha estado ofreciéndonos todo tipo de propuestas interesantes como el evento de Ariana Grande o incluso la llegada de Superman al battle royale. Sin embargo, un reciente rumor señalaba la posible llegada del juego de impostores a Fortnite, a lo que sus creadores han querido responder.

Si bien podría resultar gracioso ver a los personajes de Among Us presentes en el battle royale, parece que no será así. Al menos, de momento. Así lo ha confirmado el estudio Innersloth, quien ha respondido a la cuestión enviada por un fan negando que ellos tengan información alguna sobre una colaboración. Y es que, según parece, a ellos no se les ha preguntado de ningún modo.

Si bien hemos podido ver a grandes personajes como Kratos de God of War o incluso tendremos muy pronto a Gamora, parece que Among Us no será uno de los estrenos más cercanos. Aunque quien sabe, conociendo a los creadores de Fortnite y sus constantes sorpresas, no sería de extrañar que opten por sorprender a los jugadores en el momento más inesperado.

Lo que sí tenemos claro es que los jugadores podemos seguir disfrutando de las grandes propuestas del battle royale en un amplio espectro de plataformas. PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5 son las opciones más atractivas y en las que mejor luce el battle royale. A pesar de que se espera que la situación vuelva a calmarse en lo que respecta a dispositivos móviles.