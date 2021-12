Animal Crossing Happy Home Paradise: Cómo conseguir el portal de artes decorativas

Animal Crossing: Happy Home Paradise es el DLC del videojuego de Nintendo Switch que amplía de manera exponencial el contenido y posibilidades del videojuego. Decorar nuestra casa y por supuesto la de los demás será la principal tarea en la expansión.

Como buen Animal Crossing visitar las casas de nuestros amigos será una tarea que llevemos a cabo más a menudo de lo que pensamos, en especial para coger ideas o simplemente echar un vistazo. No obstante, para Happy Home Paradise necesitaremos de un objeto en concreto, el Portal de Artes Decorativas.

Realmente conseguir el PAD (Portal de Artes Decorativas) no conlleva ningún misterio, pero sí es fácil que te desesperes durante los primeros instantes si no puedes visitar las casas de los amigos. Dicho de otro modo, el PAD no se desbloqueará hasta que consigas decorar muchas, muchas casas en el DLC.

Animal Crossing New Horizons | Nintendo

Cuando logres conseguir el PAD, ésta se instalará en el Nookófono. A pesar de ello todavía no podrás utilizarlo para el uso que estás pensando, simplemente viajar rápido entre las casas que has decorado. Dicho lo cual, sólo te quedará seguir jugando para lograr desbloquear, ahora sí, las funcionalidades online.