Animal Crossing New Horizons estrena su actualización más grande hasta la fecha: Esto es todo lo que encontrarás

Todos los jugadores de Animal Crossing New Horizons estaban esperando impacientes el 5 de noviembre. Después de todo, en un emocionante directo la compañía nos había confirmado que ese gran día traería consigo emocionantes noticias para los jugadores. Esto se debe a que ese día parecía que sería el estreno de la gran actualización gratuita junto con el DLC de pago.

Sin embargo, Nintendo ha querido sorprendernos de la manera más inesperada. ¿Cómo? Con la llegada de la gran actualización antes de lo planeado. Y es que, a diferencia de lo que muchos creían, esta actualización gratuita está disponible desde hoy mismo para que los jugadores puedan disfrutar de la propuesta con un toque único y un amplio abanico de posibilidades. Eso sí, debes saber que, por el momento, solo está accesible la actualización gratuita, no la de pago.

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

¿Qué puedes encontrar en la actualización gratuita de Animal Crossing New Horizons?

En caso de que tengas las actualizaciones automáticas activadas, tu consola ya te dará acceso a la cafetería de Animal Crossing New Horizons. Sin embargo, si no las tienes activas, no tendrás más que pulsar en el botón “+” de tu mando cuando tengas el icono del juego seleccionado y, de ese modo, podrás acceder a la actualización del software para que comience la descarga.

Llegamos a la parte más importante y es saber lo que realmente esta actualización nos puede ofrecer. Debes saber que tendrás una amplia serie de novedades, aunque una de las más llamativas es, precisamente, la cafetería de Fígaro que se situará dentro del Museo. Y no solo eso, sino que habrá espacio para grandes propuestas.

Bienvenida a la cafetería de Fígaro en el Museo : Este es uno de los añadidos más esperados por los jugadores. Se trata de un nuevo espacio para los jugadores en el que poder descansar y pasar un rato agradable con los personajes o incluso de nuestros propios amigos. Eso sí, antes de poder entrar en esta tendrás que cumplir una misión con Sócrates.

: Este es uno de los añadidos más esperados por los jugadores. Se trata de un nuevo espacio para los jugadores en el que poder descansar y pasar un rato agradable con los personajes o incluso de nuestros propios amigos. Eso sí, antes de poder entrar en esta tendrás que cumplir una misión con Sócrates. Llegan los tours en barca con el Capitán : El Capitán regresa al lugar para cantarnos mientras nos lleva a lugares completamente nuevos. Encontrarás flores misteriosas o islas con estaciones totalmente distintas.

: El Capitán regresa al lugar para cantarnos mientras nos lleva a lugares completamente nuevos. Encontrarás flores misteriosas o islas con estaciones totalmente distintas. Regresan los giroscopios : Es el momento de desenterrar a los giroscopios y es que cada uno de estos emite un sonido completamente distinto. Podrás personalizarlos y buscar un nuevo color para que puedan coincidir con el entorno en el que se encuentran.

: Es el momento de desenterrar a los giroscopios y es que cada uno de estos emite un sonido completamente distinto. Podrás personalizarlos y buscar un nuevo color para que puedan coincidir con el entorno en el que se encuentran. Cayo Fauno amplía sus posibilidades : Si hasta ahora solo podíamos sacar imponentes fotos en el lugar, llegan nuevas posibilidades con el mercado al aire libre. En este Al y Paca o incluso Alcatifa tendrán oportunidad de vender sus productos.

: Si hasta ahora solo podíamos sacar imponentes fotos en el lugar, llegan nuevas posibilidades con el mercado al aire libre. En este Al y Paca o incluso Alcatifa tendrán oportunidad de vender sus productos. Ponte el gorro de chef y empieza a cocinar : Ya no solo tendremos recetas de bricolaje, sino que es el momento de que aprendas nuevas recetas para cocinar. Cultiva tomates, trigo y otros productos para crear sabores únicos.

: Ya no solo tendremos recetas de bricolaje, sino que es el momento de que aprendas nuevas recetas para cocinar. Cultiva tomates, trigo y otros productos para crear sabores únicos. Otras grandes mejoras llegan a la isla: Por último, no solo tenemos añadidos grandes, sino que habrá pequeñas características que mejorarán la experiencia como es el aumento de espacio de almacenamiento o incluso la posibilidad de establecer ordenanzas.

Por ello, si te gusta vivir grandes experiencias, es el momento de que disfrutes de una propuesta única presente en Animal Crossing: New Horizons. Se trata de uno de los exclusivos de Nintendo Switch que ha recibido una gran acogida y que parece que no se quiere acabar aquí. Por ello, no pierdas la oportunidad y disfruta de una experiencia totalmente nueva.