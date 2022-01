Anunciado Horizon Call of the Mountain, el primer juego exclusivo para PS VR2

A lo largo de los meses se ha estado rumoreando con el hecho de que Sony estaba trabajando en la nueva generación de realidad virtual para PlayStation 5. Todo a base de presentar distintos prototipos de la compañía y opciones variadas que garantizan que Sony tiene grandes planes para su consola. Sin embargo, las sorpresas no acaban aquí, sino que la compañía tiene mucho más por mostrarnos.

Tras confirmar oficialmente la llegada de PS VR2 y sus características, no ha perdido la ocasión de enseñar una nueva aventura de Horizon por parte de Guerrilla y en colaboración con Firesprite Games. Este es Horizon Call of the Mountain, una obra que requiere una experiencia inmersiva diseñada específicamente para el nuevo aparato de Sony y del que tenemos todos los detalles gracias al blog y un nuevo tráiler.

Horizon Call of the Mountain | Sony

Mediante un pequeño teaser, la compañía nos adelanta que esta obra servirá para expandir un poco más el universo postapocalíptico que se muestra en Horizon Zero Dawn y Forbidden West. Pero lo que sí nos muestra este primer tráiler es, precisamente, comprobar que ya es en movimiento, con el jugador dirigiendo su mirada hacia una de las máquinas más icónicas de la saga y que, sin duda, parece incluso más grande hasta ahora.

Eso sí, debes saber que este juego no estará protagonizado por Aloy, sino que será un personaje completamente nuevo del que tendremos más información en el futuro. Por ello, esto nos dará paso a conocer a Aloy y a algunos de los personajes más icónicos de la licencia. Aunque, por ahora, sin una fecha de estreno a la que poder aferrarnos. Nada más allá de un primer acercamiento y vistazo a lo que está por llegar.