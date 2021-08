¿Anuncio cercano de Call of Duty Warzone? Filtradas las primeras imágenes promocionales

Desde hace meses han comenzado a circular todo tipo de rumores sobre la nueva entrega de Call of Duty. Una nueva propuesta para la saga que ponga a prueba a todos los jugadores y que, por ahora, conocemos como Call of Duty: Vanguard. Este estreno se espera para este 2021 y, aunque por el momento la compañía no lo ha confirmado oficialmente, las primeras imágenes parecen adelantarnos que el anuncio estará muy cerca.

Estas imágenes no han sido filtradas por casualidad, sino que los dataminers han dado con estas a partir de echar un vistazo al código de Call of Duty Black Ops Cold War. En estas imágenes no solo se confirma Vanguard como nombre oficial, sino que incluso se presenta la ambientación la cual, como bien se esperaba, estará centrada en la Segunda Guerra Mundial.

La obra, según parece, tendría dos ediciones: una estándar y una Ultimate, la cual da acceso a una beta de manera anticipada al igual que incluiría tres operadores, armas, iconos y bonus de experiencia. Eso sí, también se ha mostrado en las imágenes que los jugadores podrán seguir disfrutando del sistema de operadores visto hasta ahora mientras disfrutan de la obra en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Si bien todo esto forma parte de una filtración y espera el anuncio oficial de la compañía, parece que estaríamos un paso más cerca del estreno. De hecho, un insider ha afirmado que muy pronto tendríamos noticias del juego. Exactamente el día 19 de este mismo mes, momento en el que parece que Activision podría animarse a compartir nuevos datos sobre su esperada propuesta.

Lo que está claro es que la compañía tiene grandes planes para los jugadores, con una propuesta que una vez más se unirá al camino marcado por el battle royale y que, hasta el momento, ha supuesto una gran ventaja para los jugadores. Después de todo, gracias a estas propuestas, podemos vivir experiencias mucho más satisfactorias.