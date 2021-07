¿Anuncios mientras juegas a videojuegos? La idea podría estar más cerca de lo que imaginas

Desde hace unos años, los anuncios en los videojuegos han sido un debate que han ocupado muchas de las noticias y debates en redes sociales y foros. No es de extrañar que viendo el éxito de este entretenimiento, uno de los más grandes en la actualidad superando al cine, numerosas compañías y plataformas quieran sumarse empleando contenido promocional en ciertos videojuegos.

Los videojuegos para móviles son quienes mantienen ahora mismo el cupo de anuncios cada cierto tiempo en plena partida. Ver este tipo de contenido en consola o PC se antoja poco más que improbable, ¿o tal vez sí?

Varios juegos y encuestas ya han demostrado que los anuncios en los videojuegos son viables, e incluso los jugadores se muestran flexibles a este sistema siempre y cuando les reporten ciertos beneficios en forma de recompensas. UFC 4 o Smite son claros ejemplos de ellos, y en los que sus usuarios reconocieron que no les importaría tener anuncios tras un enfrentamiento a cambio de ítems digitales para su perfil o personajes.

Fortnite Battle Royale | Epic Games

Simmulmedia, empresa que ya ha estado haciendo pruebas tiempo atrás con esta práctica, ha lanzado esta misma semana PlayerWON. Se trata de una plataforma que permitirá a las compañías integrar anuncios en los videojuegos, pero también añadir un sistema de recompensas para los jugadores.

¿Qué videojuegos podrían tener anuncios? En este punto hay que hacer una división clara. Videojuegos enfocados a un único jugador como God of War, The Last of Us o The Legend of Zelda quedarían totalmente fuera de esta categoría. Son precisamente los videojuegos gratuitos y de índole multijugador el principal enfoque para PlayerWON.

Según han destacado desde la empresa, Roblox, Fortnite, Warzone o Apex Legends junto a una docena más de títulos tendrían a finales de año ya integrado el sistema de anuncios.