Arkane Studios, creadores de Dishonored, tendrían un juego sobre vampiros en desarrollo

Si hablamos de algunos de los estudios más grandes, el nombre de Arkane no puede olvidarse. Se trata de una de las compañías que se ha sumado al equipo de Microsoft recientemente y que, aunque a día de hoy está trabajando duro en su nueva obra, Deathloop, la compañía tendría mucho más en marcha. Al menos así lo afirman los últimos rumores.

Este nuevo proyecto parece moverse bajo el nombre de Omen y, según afirman, estaría centrado en los vampiros. Eso sí, por el momento parece no existir mucha información al respecto, lo que sí se afirma es que el juego tendría relación con estas criaturas sobrenaturales. Y si bien por ahora no ha sido presentado, parece que no tardarían demasiado pues sus planes de lanzamiento estarían enfocados a 2022.

Lo que sí se espera es que tenga su propio espacio de presentación durante en el E3 2021, momento en el que Microsoft podría presentar varios de los proyectos que sus estudios ya tienen en marcha. Por ahora no se sabe demasiado y, ante una falta de confirmación por parte del estudio tampoco se puede dar nada por hecho. Pero estaremos atentos a todos los posibles cambios o menciones del estudio al respecto.

Mientras tanto, recordamos que la compañía Arkane actualmente trabaja en Deathloop, una prometedora aventura repleta de acción, fantasía y, por supuesto, habilidades únicas para los jugadores. ¿Crees que eres capaz de sobrevivir en un lugar donde el peligro acecha y donde la acción no tiene ni un segundo de descanso? Entonces no te pierdas esta obra el 14 de septiembre con estreno en PC y PS5.