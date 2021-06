Así fue el final de Marbella Vice: Adiós al servidor de GTA Online de Ibai

Llega la hora de decir adiós a Marbella Vice. El servidor de Ibai Llanos ha estado en activo durante algo más de dos meses, dejando auténticos momentazos en YouTube y Twitch. Junto al streamer vasco también han estado caras tan conocidas como Rubius, Auronplay, Alexby, entre otros.

Aunque el servidor empezó con una fuerza desmedida y dejando escenas y acontecimientos que son ya parte de la historia de la plataforma en España, muchos aseguran que los streamers han terminado cansados con el paso de las semanas hasta la llegada del desenlace hace apenas unas horas.

Rubius fue uno de los streamers que quiso destacar que varios de los jugadores invitados a Marbella Vice se confundieron con el tono del propio servidor. 'Yo también me he quejado muchas veces. Me gustaría que la policía fuera más seria, que fuera más parecido a la vida real, pero se dijo desde el principio que sería más de coña, para socializar', señalaba el streamer en un directo cuando le preguntaron sobre el final de Marbella Vice e hizo balance sobre su participación.

En lo que al final de Marbella Vice se refiere, los streamers que todavía seguían en activo con el servidor como Rubius o Cristinini quisieron cerrar el arco de sus personajes de la forma más espectacular posible. Este fue el caso de Rubius y cuyo epílogo bautizó como La Boda Roja. Cada uno, a su manera, ofreció un final en el que a pesar de las discusiones y algún que otro enfado, dio por terminado su paso en Marbella Vice de forma emotiva.