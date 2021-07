Así sería el mapa de GTA 6 si nos basamos en las recientes filtraciones

No hace falta ser muy fan de los videojuegos para reconocer que la franquicia de GTA es una de las más populares de todos los tiempos. Desde que nació en el año 1997 hasta la actualidad, ha lanzado un gran número de títulos con los que ya consiguió el éxito a nivel mundial, y será con GTA 6 que lo vuelva a intentar en los próximos años.

Si bien ya eran muchos los jugadores que se esperan tener más datos del juego que continuara la historia de GTA, todavía existen muchas filtraciones no oficiales relativas al que sería GTA 6. A través de reddit se filtró el que sería el mapa de Vice City en esta nueva entrega, filtración la cual ha servido de base para recrear un mapa así de completo.

Después de que un vídeo del supuesto mapa de GTA 6 se filtrara, un fan utilizó dicho video para recrear el que sería este mapa por completo. Este utilizó los pequeños fragmentos del vídeo para poder hacer cada zona del mapa además de todas sus carreteras principales, obteniendo como resultado el mapa que podemos ver en su cuenta de Reddit.

Aunque como podemos ver el mapa sigue el estilo de los que aparecían en juegos anteriores de GTA, todavía no podemos dar por hecho nada. Hasta que Rockstar Games anuncie oficialmente datos relativos a su nuevo juego, no podremos conocer realmente lo que nos espera en GTA 6. Todas las filtraciones pueden hacernos entender que no quedará mucho para saber algo más de GTA 6, sin embargo si nos basamos en nueva información se dice que tardará años en lanzarse.