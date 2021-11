Así es el videojuego que convertiría a cualquier presidente en un verdadero tirano

This is the President es un videojuego que no dejará a nadie indiferente, en parte, por su atractiva propuesta. Lo nuevo de THQ Nordic y SuperPAC nos invita a convertirnos en el presidente de los Estados Unidos, nada fuera de lo normal hasta aquí, salvo por un detalle: tendremos carta blanca para llegar al poder utilizando todos los medios posibles.

Como si de House of Cards se tratara, This is the President nos pone ya directamente sobre el Despacho Oval, pero la historia va un paso más allá. Convertido en una de las personalidades más importantes del mundo, nuestro pasado no tarda en hacer acto de presencia. Y es que este es el verdadero punto de partida para el videojuego.

This is the President bien podría pasar por un videojuego al más puro estilo House of Cards donde se saca a la luz la peor cara del ser humano

Nuestra misión no será otra que lograr la aprobación de la 28º Enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, es decir, la inmunidad para el gobernante y de esta manera esconder todos los crímenes pasados que pudieran sacarnos de la Casa Blanca.

La descripción del producto en Steam no se esconde en lo que This is the President pretende ofrecer. De hecho, sus creadores lo describen como una mezcla entre thriller político con toques de sátira y donde las decisiones de los jugadores conducen a situaciones absurdas, aterradoras, trágicas e incluso ridículas.

This is the President | THQ Nordic

En lo que a la jugabilidad respecta, This is the President nada a medio camino entre la gestión y toma de decisiones. Tendremos que redactar órdenes, gestionar crisis, celebrar conferencias o administrar el país entre otras tareas. This is the Presidente estará disponible en Steam el próximo 6 de diciembre, aunque por ahora, sólo con subtítulos en inglés.