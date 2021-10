Assassin's Creed Infinity, el nuevo y ambicioso proyecto de la saga, descarta el modelo gratuito

Innovador y ambicioso. Con estas palabras Ubisoft ha definido Assassins Creed Infinity, el nuevo y prometedor proyecto de la saga. Presentado hace unos meses, la compañía gala ponía punto y final al lanzamiento habitual de entregas como las conocíamos hasta la fecha; optando por un formato que uniría todos los desarrollos futuros.

Assassin's Creed Infinity apostaría por el juego como servicio, con un importante factor online sin descuidar la narrativa

El juego incorporaría un importante factor online, pero no por ello dejando de lado la narrativa que tanto ha caracterizado a la marca desde sus inicios. De esta forma, y de cara a futuros desarrollos, el título con el que nacería Assassin's Creed Infinity se convertiría en la base de lo que ya conocemos como 'juego como servicio', modificándolo a lo largo de los años.

Con motivo de los resultados financieros de Ubisoft, la compañía nos ha dejado algunos detalles concretos sobre este nuevo proyecto de Assassin's Creed y que todavía deja numerosas dudas a los jugadores y fans de la marca.

Assassin's Creed Valhalla | Ubisoft

En declaraciones recogidas por el medio VGC, Ubisoft ha confirmado que Assassin's Creed Infinity no apostará por el formato free to play. 'No será gratuito, tendrá muchos elementos narrativos. Va a ser un juego muy innovador, pero contendrá elementos que todos los fans conocen de anteriores Assassin's Creed, esos detalles y cosas que les gusta desde el principio'; destacaba el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot.

¿Cuándo veremos en movimiento o podremos disfrutar de Assassin's Creed Infinity? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo muchos, pero para la que Ubisoft todavía no es capaz de aportar respuesta. Tal y como confirmó Yves, Assassin's Creed Infinity se encuentra todavía en una fase muy temprana de desarrollo.