Assassin’s Creed Odyssey: Juega completamente gratis en PC y consolas

Si recientemente teníamos novedades al respecto de Assassins Creed Valhalla e incluso un evento para Odyssey, ahora llega el momento de seguir mostrando novedades en lo que respecta a Odyssey. ¿Te apetece un viaje a la Antigua Grecia? Pues este es el momento porque todos los jugadores pueden disfrutar de la obra de forma totalmente gratuita desde el 16 hasta el 20 de diciembre.

Lo mejor de esta propuesta es que no hay límites marcados. Es decir, que jugadores de PC y consolas podrán acceder a la propuesta. De este modo, si estás interesado en vivir una gran aventura, este es el momento ideal para ello. Y lo mejor es que, para estar preparado para este gran momento, todos los jugadores pueden iniciar la predescarga ya para que, de este modo, solo sea empezar a jugar.

Eso sí, si quieres un punto extra es que tienes acceso al juego completo. Es decir, que si tienes la posibilidad de jugar desde el día 16, podrás pasarte al completo el juego sin coste alguno. Por ello, si quieres un nuevo reto en la Antigua Grecia, este es el momento perfecto ya que tienes un título de muchas horas de juego y grandes posibilidades para todos sus jugadores.

Por último, recordamos que Assassin’s Creed, la licencia, está preparada para recibir grandes novedades en el futuro. Por ello, estamos preparados para grandes propuestas y retos que no querremos dejar pasar. No lo olvides y déjate llevar por la gran acción propuesta en esta entrega, actualmente gratis, que está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4 y Stadia.