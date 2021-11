La atracción comenzó a arder: Yoshi está gafado en el parque Nintendo

Super Nintendo World es el parque de atracciones de la GranN, por ahora con apertura sólo en Japón. Se espera que en 2025 Super Nintendo World abra sus puertas en Orlando (Florida), recreando de forma idéntica el parque de tierras niponas. Aunque el público japonés ya está disfrutando de lo lindo de todas las atracciones del universo de Nintendo, ciertos personajes se han convertido en un dolor de cabeza para los responsables de la zona.

Hablamos nada más y nada menos que Yoshi. Una de las mascotas más queridas de Nintendo por millones de fans está 'gafado'; dejando sus atracciones constantes averías en pocos meses. La más reciente ha tenido lugar hace tan sólo unos días, cuando la atracción Yoshi's Adventure comenzó a arder sin motivo aparente.

Por suerte no se han reportado heridos, tal y como informan desde el medio FNN; aunque sí que provocó que el parque quedara completamente desalojado de visitantes. Por otro lado no han trascendido los motivos de esta avería, que como ya decíamos, no es la primera vez que ocurre en la misma atracción.

La atracción permanecerá cerrada por el momento, algo que no es nuevo para los organizadores. El pasado mes de agosto, también en Yoshi's Adventure, toda una decena de Goombas que decoraban la atracción cayeron sobre las vías. De nuevo, y por suerte, no hubo que lamentar heridos.