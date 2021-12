Battlefield 2042 se enfrenta a una nueva polémica al añadir publicidad

Para muchos, el nombre de Battlefield 2042 se ha convertido en algo que no desearían ver. Después de todo, ha pasado de ser uno de los multijugadores más esperados a un título que no se ha estrenado tal y como se esperaba. Su lanzamiento ha quedado manchado por la polémica y las constantes quejas de los jugadores, a lo que lamentablemente se siguen sumando decisiones que no gustan demasiado a los jugadores.

Ha sido mediante un nuevo hilo de Reddit donde se ha dado a conocer el último gran problema del juego. Esto se debe a que los jugadores han descubierto que Battlefield 2042 contiene publicidad real en su interior. ¿Cómo? Dentro de las tarjetas de jugador donde, como bien se puede ver en la captura de este jugador, hay tarjetas en las que se llega a publicitar productos de Logitech.

Este se hace llamativo al comprobar que está situado en una marquesina publicitaria, estando más que destacada dentro de la tarjeta. Y si bien a algunos les ha hecho gracia, para otros ha sido motivo de enfado. Pero, ¿por qué ocurre esto? Según han indicado los jugadores, parece ser que forma parte de un pack cosmético que incluye la marca además de otros diseños como el diseño EABB Wildcard y la tarjeta mostrada.

Si bien esta no es la primera vez que una obra de la licencia Battlefield introduce publicidad, ha sido un motivo extra para que muchos jugadores muestren su descontento. Por ello, denuncian este tipo de actos y piden a la compañía que lo corrijan, sobre todo de cara a los jugadores a los que les gusta completar toda su colección con los objetos presentes en la obra y no quieren añadir contenido publicitario a su perfil.