¿Battlefield 2042 con mando y ratón en consolas? DICE comparte nuevos detalles

Muchos jugadores tienen en mente la llegada de Battlefield 2042, sobre todo por el hecho de que trae consigo muchas novedades jugables. Y si bien hubo un cambio en la fecha de lanzamiento de lo más inesperada, eso no ha impedido que muchos jugadores hayan querido solventar algunas dudas respecto al momento de su estreno y lo que vamos a poder disfrutar en ese momento.

La intención de DICE es que los jugadores tengan una gran experiencia de juego y, para ello, han confirmado que habrá juego cruzado entre plataformas. Eso sí, con ciertas pegas puesto que los jugadores de consolas que vayan a competir contra los jugadores de PC no podrán hacerlo libremente. Esto se debe a que no habrá compatibilidad con ratón y teclado en consolas.

Battlefield 2042 | EA

Así se ha confirmado en unas notas publicadas en Steam. Aquí confirman que los jugadores podrán disfrutar de la propuesta, aunque sin poder usar la compatibilidad con teclado y ratón. Por supuesto, esto es algo en lo que trabajarán más adelante, aunque por el momento no han marcado una fecha para este gran estreno. Así es que, por ahora, tendremos que esperar.

Lo que sí tenemos claro es que Battlefield 2042, además de una beta abierta, tendrá un gran y esperado estreno. Este está marcado para el 19 de noviembre en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Una propuesta llamativa en la que el multijugador gana protagonismo y se queda a un lado el modo historia, aunque esto no significa que no vaya a estar presente de algún modo.