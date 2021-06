Battlefield 6: Sigue aquí la presentación a partir de las 16 horas

El nuevo título de Battlefield está cada vez más cerca de su presentación oficial. Si bien hemos tenido todo tipo de supuestas filtraciones y rumores sobre lo que podríamos llegar a encontrar en el juego, finalmente será hoy cuando veamos la verdad. Todo gracias a la compañía, quienes se encargarán de mostrarnos la acción de su obra con un tráiler y, esperamos, incluya un gameplay también.

Este evento podrá seguirse aquí mismo a partir de las 16 horas, donde durante una hora tendremos un livestream hablando sobre el nuevo juego. Y a partir de las 17 horas será el gran momento de ver el Reveal Premiere, donde será el gran momento de ver la acción del juego con el primer tráiler y, como muchos esperan, un gameplay en el que observar todas las novedades.

A pesar de que la revelación está muy cerca, por el momento no tenemos claro lo que podremos llegar a ver. Por ello, es importante que tengas en cuenta que si quieres disfrutar de la mejor acción, tienes una cita hoy mismo con nosotros y Battlefield 6. Todo en un directo que, por supuesto, recordamos que se podrá seguir a partir de las 16 horas cargado de propuestas interesantes.

En lo que respecta a las plataformas en las que estará disponible en su estreno, sabemos que los planes de la compañía es estrenarlo en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Todo con intención de que no existan límites para los jugadores y que estos puedan disfrutar del mejor contenido posible. Si crees que estás preparado, no te pierdas este gran evento.