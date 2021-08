¿Beta abierta de Battlefield 2042 cercana? Surgen las primeras pistas al aparecer listada en PS Store

Muchos jugadores esperan impacientes la llegada de Battlefield 2042, uno de los shooters más prometedores y que viene con la atenta mano de DICE y EA. Desde su presentación, la compañía ha compartido con nosotros todo tipo de detalles, entre ellos, la muestra de su gameplay o incluso el adelanto de una beta abierta en la que todos los jugadores podrán participar.

Sin embargo, de esto último no se ha adelantado una fecha de estreno. Claro que esto podría cambiar muy pronto o, al menos, así lo indican desde algunas tiendas digitales donde se ha listado la beta abierta. Y si bien por el momento la compañía no ha confirmado la información, podríamos estar muy cerca del gran estreno que todos esperan. Aunque por ahora no se ha indicado más información.

En lo que respecta a la tienda de PlayStation, lo único que se menciona es que ya están listadas las versiones de la beta para PlayStation 4 y PlayStation 5. Por ello, estaremos pendientes de los próximos movimientos y todo lo que esté por llegar para poder disfrutar de esta gran experiencia multijugador que, según parece, ya se ha ganado el interés de los jugadores más tramposos.

Battlefield 2042 estará disponible este mismo año con una de las experiencias más novedosas y sorprendentes de este mismo año. Si bien por el momento no se ha hablado de más detalles, tendremos que estar pendientes porque con esta nueva experiencia se vienen muchas novedades.