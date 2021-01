Breath of the Wild 2, Remake de Pokémon entre otros podrían estar presentes en 2021, según un insider

El 2020 fue un año extraño en muchos aspectos pero, sobre todo, llamaba mucho la atención de los jugadores de Nintendo Switch que esperaban alguna mención o anuncio espectacular que, finalmente, no llegaba. Eso sí, tampoco es motivo de queja puesto que la consola presentaba algunas grandes propuestas como Animal Crossing: New Horizons, juego que se ha mantenido líder a lo largo de los meses en el top de ventas.

Pero lo que muchos jugadores estaban esperando era la llegada de un nuevo anuncio sobre la secuela de Breath of the Wild e incluso los remakes de Pokémon que se llevan rumoreando a lo largo de estos meses. Y parece que estas ideas podrían encontrarse entre las propuestas de Nintendo para este nuevo año o, al menos, así lo indica el insider phluttilippe, conocido por sus aciertos con la colección de juegos de Mario e incluso el nuevo Monster Hunter para Switch.

Entre sus menciones, el insider indica que 2021 podría traer consigo la secuela de Breath of the Wild, el remake de Pokémon, un nuevo Fire Emblem, un spin-off de Splatoon e incluso un Metroid 2D. Algunas de estas suposiciones ya habían protagonizado varios rumores a lo largo del año pasado que, lamentablemente, no han sido confirmados por el momento por la compañía japonesa, aunque esto podría cambiar próximamente.

Eso sí, debemos tener en cuenta que, aunque la filtración puede resultar interesante, por el momento no hay confirmación por parte de Nintendo para esta propuesta. Por ello, hay que esperar y limitarse a disfrutar de algunos de los títulos que ya están disponibles. Un gran consejo para empezar este año es, sin duda, Animal Crossing: New Horizons, una obra que nos permite empezar de cero en una isla que espera a nuestro lado más creativo para convertirse en el lugar perfecto en el que vivir.