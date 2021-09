Call of Duty 2022: Surgen los primeros datos filtrados de la próxima entrega de la licencia

Los jugadores actualmente tienen su mirada fija en la propuesta que nos promete Call of Duty Vanguard. Una obra que, a pesar de no haberse lanzado todavía, ya ha conquistado a muchos jugadores simplemente con su beta. Sin embargo, parece que esto no es suficiente para la compañía que da vida a esta licencia puesto que, mientras que algunos esperan todavía este estreno, los equipos de desarrollo ya estarían pensando en la próxima entrega. Al menos, así lo indica una nueva filtración.

El famoso insider Tom Henderson, conocido por cada uno de sus aciertos con sus filtraciones respecto a licencias como Call of Duty o Battlefield, ha sido el encargado de compartir esta información. En este menciona que la nueva entrega ya estaría en desarrollo bajo el nombre Project Cortez y que estaría en desarrollo por el equipo formado por Activision e Infinity Ward. ¿Lo más sorprendente de esta obra? La conexión.

Según indica el insider, la nueva obra sería como una secuela del Modern Warfare que tuvimos en nuestras manos en 2019. Una obra que, además, ofrecía una renovación de lo visto en la saga hasta ahora. Aunque eso sí, se trata de una información que ha recibido a partir de la filtración de NVIDIA GeForce Now, donde los archivos parece que han aportado ciertos datos inesperados.

Por ello, como bien indicamos siempre, se trata de una filtración que no cuenta con la confirmación oficial de la compañía. Así es que tendremos que esperar un poco más para poder disfrutar de lo que Activision tenga entre manos para nosotros y, sobre todo, las novedades que vaya garantizando. Mientras tanto recordamos que Call of Duty Vanguard ya está en camino y trae consigo muchas e interesantes novedades.