¿God of War, Ghost of Tsushima y otros éxitos de PlayStation en PC? Surgen nuevas pistas de su estreno

Durante el PlayStation Showcase nos encontramos con auténticas novedades que muchos jugadores de PlayStation llevaban esperando mucho tiempo. Después de todo, la compañía nos ayudó a reencontrarnos con algunos de los juegos más esperados como es God of War Ragnarok o incluso alguna sorpresa, como Spider-man 2 o el nuevo título de Wolverine, estos últimos de manos de Insomniac Games. Sin embargo, parece que la compañía tendría muchas más sorpresas que darnos.

Hace un tiempo que la compañía confirmó que tiene intención de lanzar sus obras en PC, tal y como ha sucedido con Horizon Zero Dawn e incluso Days Gone. Y parece que los planes ya están en marcha o, al menos, así lo indica una supuesta filtración en la que se señalan próximos estrenos de GeForce Now. En esta se pueden ver varios juegos en la lista, algunos incluso de estreno bastante cercano.

God of War | Santa Monica

Según se menciona en esta lista de estreno, se habla de juegos como Returnal, Ratchet and Clank Rift Apart, Ghost of Tsushima, God of War, Demons Souls Remake y, para sorpresa de muchos, Gran Turismo 7. Este último siendo uno de los títulos que más chocan puesto que, como bien indicó la compañía, su intención no es la de lanzar los juegos a la par que en consola, por lo que podría ser un plan de futuro que ver más adelante, pero no por ahora.

Sin embargo, otro de los aspectos que llama la atención es que no aparece en la lista Uncharted cuando hace apenas unos días que ha sido confirmado su estreno en PC. Por ello, al tratarse de una filtración y no contar con la confirmación oficial de la compañía, tendremos que seguir esperando para ver qué novedades trae consigo este futuro brillante para la compañía.