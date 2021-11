Call of Duty Vanguard: Cuál es el contenido exclusivo que recibirán los jugadores de PS4 y PS5

Activision y PlayStation siempre han demostrado tener una muy buena relación. Después de todo, con el paso de los años, nos han ido ofreciendo interesantes colaboraciones que, para los jugadores, siempre han sido muy positivas. Si bien en algún momento eso ha llevado a algún instante de críticas debido a la presencia de modos de juego exclusivos, esta vez los jugadores de Vanguard estarán igualmente satisfechos.

Si bien los modos exclusivos ya no son una opción, sí existen una serie de mejoras interesantes para todos aquellos jugadores que vayan a disfrutar de la propuesta en su consola PlayStation. Debemos tener en cuenta que tampoco serán opciones a las que otros jugadores no podrán acceder, aunque sí serán propuestas con acceso anticipado. La lista completa de mejoras es la siguiente.

Call of Duty Vanguard | Activision

Los jugadores de Call of Duty Vanguard en PS4 y PS5 tendrán acceso a subir de forma automática hasta 5 niveles en el pase de batalla, además de tener acceso a dos slots adicionales para, de este modo, poder colocar perfiles personalizados de armas y equipo. Una propuesta que más de uno agradecerá profundamente.

Esto no es lo único que nos fascinará, sino que con cada temporada recibiremos un pack de combate, aunque para ello necesitaremos una suscripción activa a PS Plus. Si bien esto no te llega, deberás saber que también tendrás acceso a eventos mensuales de doble experiencia, que tendrán además una duración de 24 horas. Además de esto, recibirás un 25% adicional de experiencia de las armas en el momento en el que juegues con amigos.

Por ahora no se han confirmado todas las ventajas, pero sin duda resultan llamativas las que se han dado a conocer hasta ahora. Por ello, debemos recordaros que Call of Duty Vanguard ya está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Todo con una propuesta repleta de acción y una emocionante historia cargada de detalles de misterio y emoción.