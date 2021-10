Call of Duty Vanguard presenta su esperado modo zombis en un espectacular tráiler

Si algo tenemos claro es que los Call of Duty siempre buscan diferenciarse por ese toque personal que cada uno de los estudios les aporta. Sin embargo, lo que más especial hace a Call of Duty Vanguard es que cuenta con la importante aportación de muchos de los estudios que han dado vida a cada una de las entregas. Y por ello, no solo contamos con un apasionante modo campaña, con un multijugador emocionante o una colaboración directa con Warzone, sino también con un increíble modo zombies.

Después de confirmar que este modo estaría presente en la obra, la compañía ha querido ofrecernos nuevos detalles sobre el modo. Y lo mejor es que no se ha limitado únicamente a lo cinemático, sino que también tenemos detalles de su gameplay. Y lo mejor es que Call of Duty Vanguard zombies nos promete una acción que no hemos conocido hasta la fecha. ¿No nos crees? No tienes más que echar un vistazo al tráiler que se encuentra sobre esta noticia.

Call of Duty Vanguard | Activision

Llama la atención la oscuridad de sus entornos o incluso las imponentes armas que lucen los personajes para poder enfrentarse a estas peligrosas criaturas. Pero esto no acaba aquí, sino que además tendremos que ser muy hábiles para poder dar la vuelta a la situación ya que, aunque ellos nos superan en número, nosotros debemos demostrar que no les tememos en absoluto.

Eso sí, por ahora tendremos que ser pacientes ya que el modo zombies, al igual que el juego, no verán la luz hasta noviembre. Así es que, para hacer la espera más amena, no debes perderte ni su tráiler ni las novedades que vayan llegando en los próximos días. Todo esto para garantizar la mejor calidad posible y todo lo que esta obra puede llegar a aportar a los jugadores.