Call of Duty Vanguard repasa todos sus modos de juego en su nuevo tráiler de lanzamiento

Activision lo tiene todo preparado para que los jugadores disfruten al máximo de la propuesta presente en Call of Duty Vanguard. Si bien sabemos que el juego nos llevará a las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, es mucho más que eso. Recientemente nos presentaba a sus personajes e incluso su espectacular modo zombies, pero ahora han querido ir un paso más allá.

De cara a su lanzamiento cada vez más cercano, la compañía ha querido compartir el espectacular tráiler de lanzamiento de la obra. Y en este no han escatimado en detalles, sino que han querido profundizar un poco más y, de este modo, poder darnos todos los detalles respecto a los modos de juego que tendremos a nuestra disposición en el lanzamiento del juego.

Tal y como nos adelantan, tendremos una campaña global, 20 mapas multijugador e incluso el modo zombis. Además de, por supuesto, contar con una imponente colaboración con Call of Duty Warzone, el battle royale más explosivo. Por ello, si quieres disfrutar de la mejor experiencia y saber lo que está por llegar, este es el momento ideal. Sobre todo porque la propuesta tiene todavía mucho por ofrecer.

Call of Duty Vanguard estará disponible a partir del próximo 5 de noviembre en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Se trata de la gran propuesta de Activision para que los jugadores vuelvan a conectar, un año más, con las increíbles propuestas que incluye Call of Duty y que, año tras año, dejan claro que todavía tiene formas de sorprender.