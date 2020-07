Call of Duty 2020: Desvelan quién podría ser el protagonista de la aventura

A pesar de que son muchos los jugadores que siguen disfrutando de la gran acción que se presenta en Call of Duty: Modern Warfare, hay otros tantos jugadores que no pierden ningún tipo de pista sobre el nuevo título de la compañía. Un nuevo juego que efectuará su llegada este mismo año y del que es posible que se llegase a conocer tanto su nombre como logo.

Pero a pesar de toda la información, no hay hasta ahora una confirmación oficial. Aunque eso no impide que los insiders sigan facilitando nuevas pistas sobre lo que posiblemente pueda ofrecernos el juego. En esta ocasión, uno de los insiders más fiables ha desvelado que Mason no sería el protagonista de esta aventura, sino que en esta ocasión cogería el papel el Sargento Frank Woods.

Este personaje ya ha hecho su aparición en las dos primeras entregas de Black Ops e incluso en el título de PS Vita. Y a pesar de que tendremos que esperar un poco más para poder conocer las novedades que están por llegar, esta información ha tenido una buena acogida por parte de los fans. Sobre todo porque indican que este personaje está presente en varias líneas temporales de la saga, siendo de los pocos personajes que conocemos tanto de joven como de viejo.

Pero, a falta de una confirmación oficial, tendremos que seguir esperando a que sea la compañía la que afirme o desmienta esta información. Mientras tanto, os seguimos recordando que Call of Duty: Modern Warfare y su battle royale, Warzone, están muy cerca de su quinta temporada con mucho contenido por ofrecer.