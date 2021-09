'Me cambió': J Balvin confiesa a Ibai cual fue el momento más duro de su vida

Charlando Tranquilamente se ha convertido en una de las secciones más esperadas de cada semana en internet. Dirigida por Ibai, el streamer vasco charla con algunas de las personalidades más destacadas de la música, el periodismo, el deporte y otras categorías. Piqué, Pedrerol, Dibala, Iniesta, Nicky Jam o ElXokas han sido algunas de las caras que han pasado por su sección. Ahora le llegaba el turno a J Balvin.

No es necesario hablar de J Balvin a estas alturas. El artista colombiano se ha convertido en una de las referencias del género musical urbano. Aprovechando el lanzamiento de su más reciente álbum, Jose, Ibai ha querido charlar tranquilamente con el artista, nunca mejor dicho.

J Balvin reconoció que la pandemia lo cambió por completo, ahora busca la felicidad en las pequeñas cosas, entre ellas jugar a la Nintendo

Durante la entrevista J Balvin habló del trabajo en su último disco, pero también de su lado más personal, realizando alguna que otra confesión cuanto menos sorprendente. Uno de los más duros de su vida fue sin duda la pandemia, más concretamente el haber sido diagnosticado como positivo. 'El covid casi me mata, esos momentos te hacen más humilde', destacaba J Balvin.

'Algunos aprendemos con consejos, otros con dolor. El Covid me pegó muy mal, tengo un pánico impresionante aunque ya esté vacunado. Me cambió mucho'; añadía el artista. Fue a partir de ese momento cuando el colombiano comenzó a enfocar de otra manera su vida. 'Por eso el álbum se llama Jose; estoy enfocado en conocerme. Conozco muy bien a J Balvin pero me olvidé de Jose y estoy buscando eso, lo que me hace feliz a mí. A la persona'.

Para encontrar esos momentos de felicidad, J Balvin reconoció a Ibai que buscaba en las pequeñas cosas del día a día. 'Caminar, tomar un café, salir con los amigos, saltar de un avión a 15.000 pies, jugando a la Nintendo...'. J Balvin nunca ha escondido su pasión por los videojuegos. El artista ha tenido un gran protagonismo en Fortnite donde contó con un concierto y ahora con su propia skin.