"Me he cansado": Ibai estalla en directo contra sus propios seguidores

Ibai ha dicho basta. En un reciente directo, el streamer ha soltado la bomba. En los últimos meses Ibai ha recibido todo tipo de críticas en redes sociales debido a su contenido, especialmente las conversaciones en directo con amigos y la sección Charlando Tranquilamente.

El principal desencadenante entre sus seguidores y suscriptores han sido los invitados, la gran mayoría de procedencia argentina. Cantantes y streamers de Argentina han sido protagonistas en las últimas semanas en el canal de Ibai. El streamer, sin pelos en la lengua ha asegurado que el motivo de estos invitados ha sido porque pertenecen a sectores que le gustan mucho, como el rap por ejemplo, pero también amigos en el caso de Coscu.

"Le he cogido pánico a traer a cualquiera de Argentina. Me he cansado. He visto muchos comentarios. Coscu también. Coscu se siente como que me está molestando"; decía el streamer en relación a uno de sus mejores amigos y que está pasando unos días en su casa. "En Argentina me quieren como si fuera Di Maria, ¿qué quieres que haga? ¿Les insulto en directo?"; añadía Ibai.

Uno de los aspectos que más ha molestado al streamer ha sido el hecho de que principalmente los mensajes que más se han viralizado en redes y que critican su más reciente contenido provienen de seguidores y suscriptores. "Me he dejado los cojones desde 2014. He llevado a todos mis amigos a que conozcan a Ronaldinho. ¿Qué cojones me estás contando de que ahora me llevo con los fans argentinos? He ganado 7 veces el premio a mejor comentarista y presentador. Me han intentado fichar en 74 televisiones. ¿Qué cojones me estás contando?"; añadía de forma contundente Ibai.

A pesar de los comentarios recibidos por una pequeña parte de su comunidad, uno de los aspectos que más le molesta a Ibai es la facilidad para que precisamente ese reducido reducto de seguidores haga mucho ruido en las redes sociales.