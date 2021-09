Celebra la presentación de su juego regalando 260 PS5 a sus empleados

Para muchos jugadores, el evento PlayStation Showcase marcó un antes y un después. En este pudimos reencontrarnos con algunos juegos muy esperados al igual que otras grandes sorpresas de la generación, obras que nos prometen darnos un enfoque completamente único y experiencias que hasta ahora no tenían nada igual. Dentro de estas propuestas nos encontramos con Project Eve, una de las grandes sorpresas de la noche y cuyo equipo es bastante reducido.

Su presentación en el evento fue de las grandes sorpresas de la noche y, dada la buena acogida, a pesar de que por el momento no ha sido lanzado, el director del estudio ha querido celebrarlo. ¿Cómo? Tomando la decisión de regalar a todo su equipo una PlayStation 5. De este modo, ha regalado a los 260 empleados del equipo una PS5 con motivo de darles un gran agradecimiento por el esfuerzo.

Este movimiento ha sido alabado por toda la comunidad de jugadores y es que, aunque por ahora el juego no se ha lanzado y no se conoce la opinión ni de jugadores ni de medios especializados, el director muestra una gran confianza en sus desarrolladores. De hecho, tal y como indica el analista Daniel Ahmad, lo hizo no solo como agradecimiento por el esfuerzo, sino como una forma de dar a sus empleados la oportunidad de jugar a la obra cuando se estrene.

Lo mejor de este gesto es que ha sido completamente por sorpresa, sin ningún aviso anterior o muestra de intención por parte del director, por lo que sus empleados se han encontrado con el regalo en su mesa de la manera más inesperada. Y si bien por ahora no sabemos qué puede llegar a ofrecernos este juego, no hay nada que impida que la comunidad de jugadores aplauda el gesto de este director que, ya solo por el esfuerzo, ha querido dar apoyo a sus desarrolladores.