Los cinco momentos más importantes de los videojuegos de este 2021

Estamos un paso más cerca de cerrar este año, todo en un instante que nos deja un sabor agridulce debido a la situación actual y que se mezcla con los deseos y esperanzas de que todo mejore. Por supuesto, este año también nos ha dejado con muy buenas noticias, momentos en los que los videojuegos han tenido un gran protagonismo y que pasan desde lanzamientos hasta propuestas que, simplemente, demuestran que los juegos son algo más grande.

A un paso de cerrar este año, ¿cuáles han sido los momentos que lo han cambiado todo? Esto no solo viene relacionado con los desarrolladores de videojuegos, sino también con los creadores de contenido que han decidido no conformarse con lo ya establecido, sino que han tomado la decisión de seguir haciéndose ver y demostrar que, con esfuerzo, se pueden conseguir grandes cosas.

FIFA 22 | EA Sports

FIFA ya no es una licencia exclusiva de EA Sports

A lo largo de los años, el estudio EA Sports ha sido muy reconocido por su trabajo con FIFA. La licencia de fútbol se ha llevado todo tipo de elogios y ha propuesto infinitas mecánicas de juego con las que retar a los jugadores. Sin embargo, tras mucho tiempo trabajando juntos, finalmente el estudio de videojuegos ha perdido la exclusividad y, con ello, se confirma que FIFA 22 será el último juego que se llame así dentro de esta mítica licencia.

Ibai formando un equipo de eSports junto a Gerard Piqué

Que 2021 tiene a Ibai Llanos como gran protagonista no es algo que nos llegue a sorprender demasiado. Nos ha sorprendido con Marbella Vice, con la Velada del Año e incluso con un Mundial de Globos. Y cuando parecía que ya no podía proponernos nada más, el streamer acabó por confirmar que formará su propio club de eSports, KOI, junto a Gerard Piqué. Un nuevo proyecto que se suma a la lista y donde los componentes del equipo competirán tanto en Valorant como League of Legends, ambas obras propias del estudio Riot Games.

Metroid Dread valorado como el mejor juego español de la historia

A lo largo de los años se había rumoreado su existencia y no fue hasta este mismo año que pudimos ver su gran estreno. De manos de Mercury Steam se nos propuso una aventura que no solo ha destacado en el estilo gráfico, sino también en sus mecánicas jugables bien pulidas y capaces de poner a prueba a cualquier jugador. Tal ha sido su calidad, que no solo se ha llevado las mejores críticas, sino que estas han llegado a convertirlo en el mejor juego español de la historia.

Arcane | Riot Games

La serie de League of Legends, Arcane, es todo un éxito

Las licencias de videojuegos demuestran que no solo están preparadas para ser jugadas en PC o consolas, sino que también pueden estar en otro nivel como, en este caso, siendo una exitosa serie de animación. Arcane ha sido una sorpresa para todos, no solo para los fans de League of Legends, sino para todos aquellos que han quedado impactados con la calidad de la animación. Un alto nivel que le ha llevado a obtener varias nominaciones para los Premios Óscar de la animación.

It Takes Two como ganador de Mejor Juego del Año

Para acabar este repaso, llega el momento de quedarse con el juego que ha conseguido convertirse en el mejor de los lanzamientos de este año. Con una propuesta que jugar en solitario o colaborando con un amigo, tenemos un juego muy especial con mecánicas curiosas que lo hacen completamente único. Y es que, cuando un proyecto es trabajado con mimo, se pueden lograr auténticas maravillas capaces de superar a obras como Resident Evil Village o, incluso, Ratchet And Clank: Rift Apart.